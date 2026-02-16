«Провалились на мелочи». Ряженые диверсанты погибли под Успеновкой

Командование Вооруженных сил Украины забросило в Запорожскую область три группы диверсантов, переодетых в форму российских военных. Их раскрыли и ликвидировали под Успеновкой, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в телеграм-канале .

Ряженые боевики, по его информации, дважды пытались проникнуть на территорию, занятую российскими войсками. Они экипировались по образцу ВС России и выдвинулись к северу от села Успеновка, но перейти на другую сторону не смогли.

«Провалились на мелочи, как это всегда бывает, но тем не менее провалились. После всех необходимых проверок и идентификации, диверсанты уничтожены прямо во время перехода», — рассказал Рожин.

Успеновку в Гуляйпольском районе освободили в ноябре 2025 года. Военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке заявил, что это ознаменовало обрушение обороны ВСУ и спровоцировало массовое дезертирство.