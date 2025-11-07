ВС России завершили освобождение Успеновки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Воин DV» публиковал кадры с флагом России, развернутым в освобожденном запорожском селе Успеновка. По данным источников канала, в ходе боев за Успеновку российские военные зачистили свыше 1000 строений.

Российские войска продолжают продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, писало «Военное обозрение».

Бойцы ВС РФ также почти завершили зачистку западной части Купянска. Военнослужащие группировки «Запад» взяли под контроль еще 16 зданий. Накануне российские военные нейтрализовали группу из семи боевиков. Они пытались покинуть регион на бронированных автомобилях.