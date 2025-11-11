Аналитик Репке сообщил о прорыве украинской обороны в Запорожье

Российские войска прорвали оборону украинских сил на востоке Запорожской области. Боевики ВСУ массово бросают оружие, развернуть ситуацию им не удалось, предположил военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке.

По его данным, решающие бои произошли в районе Сладкое — Новониколаевка — Ровнополь — Новое — Новоуспенское. Сложившуюся здесь ситуацию аналитик назвал «критической».

Вся оборона Украины в этом регионе рухнула после того, как российские войска освободили село Успеновка. Свои позиции украинские подразделения удержать не смогли.

Репке отметил, что армии России всего лишь за выходные удалось взять под контроль Новое, Сладкое и Рыбино. В результате группировка вышла на оперативный простор, отдельные части заняли окраины Ровнополья.

Аналитик Bild считает, что за Успеновкой у Киева нет ни фортификаций, ни войск, которые могли бы сбить темп наступления российских сил.

Скорость продвижения армии России Репке охарактеризовал как «катастрофически высокую». Аналитик описывает ситуацию как «локальный, но стремительный обвал обороны Украины».

Украинская пресса признавала, что на границе с Днепропетровской областью войска России также поддерживают высокий темп продвижения.

Стремительные действия россиян замечали и в направлении Гуляйполя.

Ранее стало известно, что попытки ВСУ прорвать кольцо вокруг Купянска опять сорвались.