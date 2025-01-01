Провал танков Abrams в зоне СВО включили в топ военных событий 2024 года

Огромные потери среди американских танков Abrams, которые понесли украинские военные, вошли в число 10 значимых военных событий 2024 года по версии портала Military Watch Magazine (MWM). Показавшие свою неэффективность боевые машины окончательно подорвали репутацию американской бронетехники, что приведет к реформе мировой оборонной промышленности.

Авторы материала напомнили, что командование украинских войск получило танки M1A1 Abrams еще в сентябре 2023 года, но на протяжении шести месяцев никак их не задействовало.

Машины вывели на боевые позиции только в конце февраля, и в первые же три дня боев началась череда больших потерь, кульминацией которых стал отвод Abrams из зоны боевых действий в апреле.

«Большинство поражений американским танкам нанесла артиллерия, а также беспилотники, что сильно подорвало веру в эффективность защиты боевых машин», — указали в статье.

Это уже признали экс-замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Командование ВСУ объяснило отвод американских танков с линии соприкосновения техническими проблемами и возникновением конденсата в электронных компонентах. Но это не спасло американские боевые машины от потери репутации.

В число других важных военных событий года авторы включили падение Сирийской армии и окончание гражданской войны, ликвидацию Армией обороны Израиля лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы на фоне очередного витка боевых действий, китайские истребители-невидимки нового поколения, а также вторжение украинских боевиков в Курскую область.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в конце декабря заявил, что захваченные в качестве трофеев в зоне проведения СВО танки M1A1 Abrams изучат российские эксперты. Он пояснил, что особое внимание вызвала единая бортовая система управления боевой машины.