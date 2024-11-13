Против литовца, помочившегося на братскую могилу в Судже, возбудили уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело на осквернившего братскую могилу в Судже литовца

Следователи возбудили уголовное дело против гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса, который помочился на братскую могилу солдат Великой Отечественной войны в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Следкома.

Мужчине вменили статьи о «Реабилитации нацизма», «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По информации следователей, подозреваемый с соучастниками 11 ноября осквернил и повредил братскую могилу 66 советских воинов, снимая происходящее на камеру.

«Кроме того, Барткявичюс, находясь в городе Вильнюсе Литовской Республики, публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в концертном зале „Крокус Сити Холла“», — заявили в публикации ведомства.

Ранее в Хакасии неизвестные повредили могилы участников спецоперации. Они испортили флагштоки и похитили закрепленные на них российские флаги. Сами захоронения не трогали. Как позже отметили в МВД, полиция установит обстоятельства произошедшего.