Флаги с могил участников СВО сорвали в Хакасии

В Черногорске на могилах участников СВО сорвали флаги и повредили флагштоки

В полицию Черногорска сообщили о повреждении могил участников СВО. Об этом рассказала пресс-служба хакасского управления МВД.

По данным ведомства, неизвестные злоумышленники повредили флагштоки и похитили закрепленные на них российские флаги. Сами захоронения остались нетронутыми. Полиция проводит доследственную проверку. Руководство держит ситуацию на контроле.

В июле вандалы в Петербурге и Ленинградской области осквернили две могилы погибших в зоне спецоперации. В одном случае злоумышленники сожгли венки, в другом — повредили надгробие.

А в сентябре в Уфе по халатности уничтожили «Аллею возвращения домой», посвященную участникам СВО и открытую за два года до того. Следственный комитет возбудил уголовное дело.