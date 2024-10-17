Флаги с могил участников СВО сорвали в Хакасии

В полицию Черногорска сообщили о повреждении могил участников СВО. Об этом рассказала
пресс-служба хакасского управления МВД.
По данным ведомства, неизвестные злоумышленники повредили флагштоки и похитили закрепленные на них российские флаги. Сами захоронения остались нетронутыми. Полиция проводит доследственную проверку. Руководство держит ситуацию на контроле.
В июле вандалы в Петербурге и Ленинградской области
осквернили две могилы погибших в зоне спецоперации. В одном случае злоумышленники сожгли венки, в другом — повредили надгробие.
А в сентябре в Уфе по халатности
уничтожили «Аллею возвращения домой», посвященную участникам СВО и открытую за два года до того. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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