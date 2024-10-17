Полиция проверит факт кражи флагов с могил участников СВО в Хакасии

Сотрудники полиции установят обстоятельства, при которых исчезли флаги с могил ветеранов СВО на кладбище в городе Черногорске в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию поступила информация о краже флагов и повреждении флагштоков. Ведомство проводит проверку и по ее результатам примет процессуальное решение. Ситуация находится на контроле руководства МВД региона.

В ведомстве добавили, что сами захоронения злоумышленники не тронули.

Ранее неизвестные осквернили две могилы участников спецоперации на кладбищах в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Вандалы в одном случае сожгли траурные венки, а в другом — поломали надгробие. Заявление о вандализме в полицию направили петербурженка и жительница деревни Горы Кировского района Ленобласти. МВД проведет доследственную проверку.