«Просто недопустимо». Матвиенко — о бесправном размещении ракет США в Германии

Председатель СФ Матвиенко: у Германии нет права размещать у себя ракеты США

MFA Russia / via Globallookpress.com / global look press
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / global look press

Власти Германии по договору после Второй мировой войны не имеют права размещать американские ракеты большой дальности у себя в стране. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это уже просто недопустимо», — отметила она.

Матвиенко уточнила, что в документах послевоенного времени есть подписанные соглашения, в которых указано отсутствие прав у Германии хранить на своей территории это оружие.

Матвиенко выразила надежду на то, что германские лидеры не станут размещать в стране американские ракеты, так они должны осознавать последствия.

«Все понимают, что ответ Москвы будет жестким и адекватным», — предупредила она.

На днях военный эксперт Северин Плейер заявил, что намерение США разместить дальнобойные ракеты в Европе — сигнал силы, посылаемый Москве. По его словам, это делается по причине превосходства российского ядерного оружия.

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