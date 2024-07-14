Председатель СФ Матвиенко: у Германии нет права размещать у себя ракеты США

Власти Германии по договору после Второй мировой войны не имеют права размещать американские ракеты большой дальности у себя в стране. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале .

«Это уже просто недопустимо», — отметила она.

Матвиенко уточнила, что в документах послевоенного времени есть подписанные соглашения, в которых указано отсутствие прав у Германии хранить на своей территории это оружие.

Матвиенко выразила надежду на то, что германские лидеры не станут размещать в стране американские ракеты, так они должны осознавать последствия.

«Все понимают, что ответ Москвы будет жестким и адекватным», — предупредила она.

На днях военный эксперт Северин Плейер заявил, что намерение США разместить дальнобойные ракеты в Европе — сигнал силы, посылаемый Москве. По его словам, это делается по причине превосходства российского ядерного оружия.