Просто не будет. Трамп захочет «обменять» Украину на Китай

Избранного президента США Дональда Трампа отличает от действующего американского лидера Джо Байдена желание вести переговоры с Россией, заявил 360.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Но, по его словам, возможный диалог вряд ли закончится чем-то хорошим для России.

Эксперт напомнил, что ресурсную базу Украины оценили в 15 триллионов долларов — это лакомый кусок для США.

«Трамп не филантроп и не пацифист, он бизнесмен-прагматик. Вот что, он так просто нам подарит Украину? <…> Конечно, нет. Скорее всего, [США] будут пытаться провернуть сделку. Сделка, скорее всего, будет заключаться в том, чтобы оторвать Россию от Китая, потому что для Трампа главным противником является не Россия, а Китай. То есть он и будет пытаться „обменять“ Украину на Китай», — считает специалист.

Для России сокращение партнерства с Китаем неприемлемо. Кроме того, цели России на Украине — денацификация и демилитаризация страны, то есть ее нейтральный статус. Американцы же предлагают заморозку конфликта на 10-15 лет.

«Как была разделена Германия на запад и восток, как Корея разделена на север и юг. Вот что они предлагают. Поэтому пока на самом деле здесь чего-то такого хорошего для нас не видно. <…> Точно просто не будет», — подчеркнул Блохин.

Он призвал дождаться от Трампа реальных шагов. По словам политолога, США действительно могут сократить поддержку Украины, но Европа этого не сделает.

«Схема такая будет, что американцы сконцентрируются на Китае, а Украину как финансовое бремя повесят на Европу. И самое страшное, что Европа будет готова тянуть эту лямку», — заключил Блохин.

Трамп ранее заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии импульсов для встречи глав двух государств.