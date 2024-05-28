«Просто безумие». Аналитик раскрыл сценарий возможного столкновения США с Россией

Аналитик Боснич: Польша и США исчезнут, если Запад начнет войну с Россией

Фото: Pxhere

Если Запад реализует угрозы, которые адресует России, то некоторые страны исчезнут. Об этом написал аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Угрожать такой стране, как Россия, — просто безумие», — заявил эксперт.

В случае столкновения с Россией, Польша и Соединенные Штаты превратятся «в радиоактивную пустошь». Российская сторона может нанести ракетные удары.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на необходимость принять меры из-за военного запала Запада. Россия будет стоять на своем и продолжит проводить спецоперацию. Украине и ее западным партнерам придется смириться с потерей территорий ради завершения конфликта, отметили эксперты.

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