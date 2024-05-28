Песков указал на необходимость принять меры из-за военного запала Запада

Россия будет стоять на своем и продолжит проводить спецоперацию. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал дискуссии на Западе о возможности снять с Украины ограничения на удары по России зарубежным оружием.

«Ситуация становится хуже. Опять же такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что среди западных политиков возникли разногласия по поводу украинского конфликта.

«Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные и провокационные заявления», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что в объединении обсудят возможность снятия с ВСУ запрета на обстрелы территории России из западного вооружения. Европейские страны сопоставят риски эскалации с пользой для Украины.