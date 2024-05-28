RS: Запад и Украина должны смириться с потерей территорий ради мира

Украине и ее западным партнерам придется смириться с потерей территорий ради завершения конфликта. Такое заявление сделал обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич.

«Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью», — отметил он.

Марчетич напомнил, что Запад в 2022 году отказался от переговоров по украинскому конфликту с Россией. Последствия этого решения оказались катастрофичными для самой Украины.

Как отмечал обозреватель Asia Times Дэвид Гольдман, если бы контакты прошли на нынешнем этапе — США и Евросоюзу пришлось бы признать бывшие регионы восточной Украины российскими и согласиться на создание буферной зоны.

Потери Вооруженных сил Украины на фронте поражают и ужасают своими масштабами. Власти страны пытаются скрыть, что действительно происходит в зоне спецоперации, а западные СМИ этому не препятствуют.