Прошла церемония прощания с убитой в Севастополе 8-летней девочкой

Губернатор Развожаев: в Крымске простились с погибшей дочкой замглавы Магадана

Фото: РИА «Новости»

Церемония прощания с дочкой заместителя главы Магадана Олега Аверьянова, погибшей из-за обстрела ракетами ATACMS пляжа в Севастополе, прошла в Крымске. Об этом заявил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что девочка чуть больше месяца не дожила до своего девятого дня рождения. Губернатор выразил слова соболезнования родителям девочки.

Украинские боевики ударили по пляжу в Учкуевке 23 июня — они выпустили по городу американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали от удара более 150 человек.

Очевидец событий отметил, что ВСУ выпустили ракету в то время, когда на пляже находилось много людей. По его подсчетам, между хлопками и разрывом кассет прошло около 45 секунд.

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