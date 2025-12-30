Прощать киевскому режиму атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области нельзя, требуется жесткий ответ. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заявил, что украинская власть агонизирует, и Владимир Зеленский пытается любой ценой удержаться на посту. Потери ВСУ на фронте превысили два миллиона человек, еще несколько миллионов бежали за границу, но для главы киевского режима это лишь цифры.

«Будучи нелегитимным, он делает все, чтобы самосохраниться. Цена — огромна», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин добавил, что для Зеленского боевые действия — единственный способ удержаться у власти и получать дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза.

В ночь с воскресенья на понедельник 91 украинский беспилотник попытался атаковать резиденцию Путина, однако все их удалось сбить. Об этом глава государства сообщил президенту США Дональду Трампу, который прямо перед этим принимал Зеленского в поместье в Мар-а-Лаго. Американский лидер заявил, что был шокирован и возмущен.

Попытку нападения также осудили несколько государств, в частности ОАЭ, Индия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.

Был ли сам глава государства в этот момент в резиденции, неизвестно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что тема в нынешних условиях не подлежит обсуждению.