В Кремле отказались комментировать местонахождение Путина во время атаки

Тема местонахождения президента России Владимира Путина во время атаки на его резиденцию в нынешних условиях не подлежит обсуждению. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях тема не подлежит публичному обсуждению», — заявил он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку террористической атаки на резиденцию главы государства в Новгородской области. Средства противовоздушной обороны уничтожили 91 дрон в небе.

В Кремле подчеркивали, что атака направлена не только против Путина, но и на отмену переговорного процесса по украинскому урегулированию, а также усилий президента США Дональда Трампа в этом направлении.