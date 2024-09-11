Прорыв ВС России в Курской области попал на видео

Штурм села Снагость в Курской области российскими десантниками сняли на видео. Кадры разместили в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

На ролике запечатлели, как колонна бронетехники сначала двигалась по дороге, а потом выехала на поле. После этого произошел заход в населенный пункт. Атаку возглавили танк и БМД с антидроновыми козырьками.

Авторы канала уточнили, что захваченное ВСУ село штурмовали бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Противник не выстроил там оборонительные рубежи, поэтому десантники прорвались в центр Снагости без потерь в технике.

Российские военные выбили украинских боевиков из села Снагость в Кореневском районе 16 августа. После этого в нем проводили зачистку.

Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ в Курской области увеличились до 3460 человек.