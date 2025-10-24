Прорыв ВС России в Красноармейске привел в ужас командиров ВСУ

Российские военнослужащие продолжают атаку в Красноармейске (Покровске), постепенно подступая к железнодорожной станции на севере города. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ пытаются контратаковать, чтобы помешать ВС России закрепиться на этом участке. Также российские подразделения зафиксировались на кладбище и в восточной части Красноармейска, заходя через микрорайоны Лазурный и Южный.

На фоне успехов ВС России украинские аналитики признали, что ситуация в городе для ВСУ остается сложной. Российская армия взяла под свой контроль логистику, поэтому бойцам ВСУ приходится 10-15 километров идти пешком до позиций.

Один из украинских командиров сообщил, что пехота практически отрезана от управления. Солдаты находятся на позициях по три месяца. В самом Красноармейске практически на каждой улице идут бои.

Ранее в районе Красноармейска российские операторы поразили замаскированный пункт управления вражеских БПЛА с помощью FPV-дрона.