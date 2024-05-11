Отступление ВСУ из Харьковской области сочли хорошей тенденцией | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 15:06 Отступление ВСУ из Харьковской области сочли хорошей тенденцией Ганчев назвал отступление ВСУ из Харьковской области хорошей тенденцией РИА «Новости»

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В Харьковской области украинские войска стали отступать под натиском ВС России. Глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости» назвал происходящее хорошей тенденцией.

«Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто», — сказал он.

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Ганчев напомнил, что у противника были годы для того, чтобы как следует окопаться в населенных пунктах и близлежащих лесах. Однако под напором российских военнослужащих у ВСУ не остается иного выбора, кроме как сдавать позиции.

«Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», — подчеркнул собеседник агентства.

К желанию многих местных жителей выехать из опасной зоны Ганчев отнесся с пониманием.

Минобороны 11 мая сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области. Под контроль ВС России также перешел поселок Керамик в ДНР.