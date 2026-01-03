Дугин призвал ускорить победу на Украине после операции США в Венесуэле

Авиаудары США по Венесуэле и захват лидера страны Николаса Мадуро показали, что России необходимо как можно скорее победить на Украине. Об этом заявил философ Александр Дугин .

Он подчеркнул, что действовать необходимо очень быстро и не обращать внимания на любые средства и издержки.

«Украина под нашим полным контролем — это пропуск в клуб Великих Держав. Страшно представить, что будет с теми, у кого такого пропуска нет», — заявил Дугин.

Философ добавил, что любые события в мире не должны мешать продвижению российских войск на Украине в сторону западных границ.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам военной операции в Венесуэле заявил, что многие забыли о доктрине Монро, хотя ее действие никто не отменял. Этот документ предусматривает, что США занимают лидирующие позиции на всем американском континенте и Западном полушарии и не допускают вмешательства других держав.

«В рамках нашей новой стратегии национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что американские войска останутся в Венесуэле до формирования переходного правительства, которое возьмет на себя управление страной. Он подчеркнул, что вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес взяла на себя обязательства вывести из страну из политического кризиса и выполнить все требования Вашингтона.