Трамп заявил о сохранении военного присутствия в Венесуэле
Трамп: войска США останутся в Венесуэле до появления переходного правительства
Американские военные останутся в Венесуэле до появления нового переходного правительства. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Трансляция доступна на сайте Белого дома.
Он подчеркнул, что военные продолжат держать ситуацию под контролем, который обеспечит спокойную передачу власти.
«Мы будем оставаться там и фактически управлять ситуацией до тех пор, пока не произойдет надлежащий переход власти», — сказал Трамп.
Президент США добавил, что нацелен на мир и свободу для всех жителей Венесуэлы, включая эмигрантов, которые покинули свои дома и хотят вернуться на родину.
После вывоза президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США власть должна перейти его заместителю — Делси Родригес, которая сейчас находится в зарубежной поездке.
Как сообщил политолог центра Gumilla Пьеро Трепиччоне, это самый подходящий лидер на роль главы переходного правительства.
Он добавил, что министр обороны страны Падрино Лопес и глава МВД Досадо Кабельо не устроят американскую администрацию, которая считает их близкими к Мадуро и объявила в розыск.