Трамп заявил о сохранении военного присутствия в Венесуэле

Американские военные останутся в Венесуэле до появления нового переходного правительства. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Трансляция доступна на сайте Белого дома .

Он подчеркнул, что военные продолжат держать ситуацию под контролем, который обеспечит спокойную передачу власти.

«Мы будем оставаться там и фактически управлять ситуацией до тех пор, пока не произойдет надлежащий переход власти», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что нацелен на мир и свободу для всех жителей Венесуэлы, включая эмигрантов, которые покинули свои дома и хотят вернуться на родину.

После вывоза президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США власть должна перейти его заместителю — Делси Родригес, которая сейчас находится в зарубежной поездке.

Как сообщил политолог центра Gumilla Пьеро Трепиччоне, это самый подходящий лидер на роль главы переходного правительства.

Он добавил, что министр обороны страны Падрино Лопес и глава МВД Досадо Кабельо не устроят американскую администрацию, которая считает их близкими к Мадуро и объявила в розыск.