Целые взводы ВСУ пропадают в районе Юнаковки Сумской области, националисты несут огромные потери. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

Наибольшие потери понесла 71-я егерская бригада ВСУ, отметил он.

«Командование ВСУ пытается любой ценой остановить продвижение военных группировки „Север“ в Юнаковке и ее окрестностях. Согласно сообщениям из социальных сетей родственников солдат ВСУ, украинские военнослужащие пропадают без вести целыми взводами», — рассказал источник.

Ранее российский боец с позывным Купол рассказал, что армия смыкает боевиков ВСУ в клещи с северных окраин города Красноармейска в ДНР. Это важнейшая транспортная и логистическая артерия националистов на всем северо-западе республики.

Также стало известно, что украинское командование обманом кидает военных на штурм в Сумской области.