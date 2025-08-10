Боец Купол: бойцы ВСУ попадают в клещи российских войск с севера Красноармейска

Российские подразделения смыкают боевиков ВСУ в клещи с севера Красноармейска в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил боец с позывным Купол.

По словам военнослужащего, его подразделение уверенно продвигается с северного направления.

«Наше подразделение продвигается планомерно с северного направления Красноармейска, перерезая украинскую группировку в клещи», — сказал Купол.

Красноармейск, переименованный киевским режимом в Покровск, считается одним из наиболее важных узлов ВСУ в ДНР и всей стратегической группировки войск «Хортица». Транспортная артерия подпитывает вооружениями гарнизоны боевиков на северо-западе республики.

В начале августа стало известно, что российские войска взяли под контроль автомобильную трассу, связывающую Красноармейск с Константиновкой. Также они контролируют оба берега Клебан-Быкского водохранилища, отмечал глава ДНР Денис Пушилин.