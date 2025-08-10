Украинские командиры с помощью обмана отправляют подчиненных штурмовать населенные пункты под Сумами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что боевиков ВСУ в Сумской области направляют якобы на миссию по эвакуации сослуживцев со своих позиций, которые на самом деле уже захвачены ВС России.

«Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками», — отметил он.

Ранее российский сапер рассказал, что ВСУ начали минировать трупы сослуживцев при отступлении с позиций. Они выдергивают чеку из гранаты и зажимают скобу телом. В итоге снаряд детонирует, когда труп переворачивают.

Военнослужащий назвал такое поведение аморальным. Он добавил, что боевики собирают СВУ из самых разных предметов, в том числе из консервных банок, пачек сигарет и детских игрушек.