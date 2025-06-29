Промышленные предприятия в Кременчуге и Запорожье получили повреждения

В Кременчуге и Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, повреждены промышленные объекты. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — написали журналисты.

В воскресенье украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в Кременчуге в Полтавской области, а также в окрестностях подконтрольного ВСУ Запорожья. Какие именно предприятия имеются в виду, не уточняется.

Накануне ночью серия взрывов прогремела в Одессе. Власти объявили воздушную тревогу.

Ранее российские военные нанесли удар по центру подготовки диверсантов ВСУ под Одессой. Там британские сотрудники специального подразделения подводников обучали украинских бойцов минировать опоры мостов, управлять беспилотными катерами и проводить диверсии.