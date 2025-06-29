Промышленные предприятия в Кременчуге и Запорожье получили повреждения

В Кременчуге и Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, повреждены промышленные объекты. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — написали журналисты.
В воскресенье украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в Кременчуге в Полтавской области, а также в окрестностях подконтрольного ВСУ Запорожья. Какие именно предприятия имеются в виду, не уточняется.
Ранее российские военные нанесли удар по центру подготовки диверсантов ВСУ под Одессой. Там британские сотрудники специального подразделения подводников обучали украинских бойцов минировать опоры мостов, управлять беспилотными катерами и проводить диверсии.
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