Более 50 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ на Запорожскую ТЭС

Оборудование Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре получило повреждения из-за обстрела со стороны украинских военных. Сейчас более 50 тысяч абонентов остаются без света, сообщила пресс-служба Минэнерго Запорожской области.

Электричества нет в Энергодаре, Каменке-Днепровском и Веселовском округах. В министерстве отметили, что среди жителей во время обстрела никто не пострадал.

«Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения», — заключили в пресс-службе.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре, расположенную в 300 метрах от ЗАЭС. Также глава региона сообщил о работе ПВО.

В начале января ВСУ попытались атаковать саму Запорожскую АЭС. Украинские войска пустили восемь беспилотников в сторону станции. Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны.