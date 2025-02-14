Более 50 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ на Запорожскую ТЭС
Оборудование Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре получило повреждения из-за обстрела со стороны украинских военных. Сейчас более 50 тысяч абонентов остаются без света, сообщила пресс-служба Минэнерго Запорожской области.
Электричества нет в Энергодаре, Каменке-Днепровском и Веселовском округах. В министерстве отметили, что среди жителей во время обстрела никто не пострадал.
«Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения», — заключили в пресс-службе.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре, расположенную в 300 метрах от ЗАЭС. Также глава региона сообщил о работе ПВО.
В начале января ВСУ попытались атаковать саму Запорожскую АЭС. Украинские войска пустили восемь беспилотников в сторону станции. Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны.