Боец самообороны попал под удар ВСУ в Белгородской области

В Борисовском районе при атаке украинскими дронами пострадал боец сил самообороны. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Беспилотники сбросили взрывные устройства на село Грузское в Борисовском районе. Гладков сообщил, что боец самообороны получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, но отказался ложиться в больницу.

«Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался. В селе от атак в одном частном доме повреждены остекление, фасад и кровля», — сообщил глава региона.

В целом 24 ноября Вооруженные силы Украины атаковали в Белгородской области четыре населенных пункта. Они обстреляли село Графовка в Краснояружском районе и направили дрон на село Отрадное в Белгородском районе. Гладков сообщил, что пострадали окна, заборы и один автомобиль.

В поселке Красная Яруга, по информации губернатора, сдетонировал обезвреженный системой радиоэлектронной борьбы FPV-дрон. Он рухнул около служебного автобуса с работниками сельхозпредприятия и повредил заднее остекление.

Отрадное подверглось атаке 22 ноября. Два дрона-камикадзе полностью уничтожили частный дом.