Жителей Калужской области попросили не приближаться к обломкам сбитых беспилотников

При ликвидации украинских беспилотников в Калужской области утром 22 ноября никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано, заявил в своем Telegram губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО были уничтожен один БПЛА на окраине Калуги и один БПЛА на границе Калужской и Брянской областей. <…> На местах работают оперативные группы», — написал он.

Всего в течение ночи на территории области, по его данным, уничтожили девять вражеских беспилотников. Отдельно Шапша напомнил, что к обломкам дронов ни в коем случае не следует приближаться, вместо этого требуется сразу проинформировать об этом экстренным службы.

«На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — заключил губернатор.