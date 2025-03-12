Промобъект загорелся в Ростовской области после атаки БПЛА

После массированной атаки БПЛА на Ростовскую область из-за падения обломков загорелась территория промышленного объекта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он сообщил со ссылкой на Минобороны, что в области отразили атаку пяти вражеских беспилотников.

«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта», — уточнил глава региона.

Слюсарь добавил, что дежурные пожарные расчеты уже выехали для тушения ландшафтного пожара. По предварительной информации, персонал объекта не пострадал.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны ликвидировали 14 дронов ВСУ над Ростовской, Белгородской, Калужской и Брянской областями.

По данным оборонного ведомства, в течение прошлой ночи российские зенитчики уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами страны и над акваторией Черного моря.