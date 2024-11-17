Пролет беспилотника в Удмуртии попал на видео

Shot опубликовал видео с дроном ВСУ на территории завода в Ижевске

На кадрах видно, как украинский БПЛА летит к заводу, а затем в небе появляется зарево от взрыва.

В результате пострадал один человек — он получил травму головы средней степени тяжести. В Минздраве Удмуртии сообщили, что мужчину госпитализировали, он получает всю необходимую помощь.

Целью атаки дрона стал заводской цех, заявил глава региона Александр Бречалов. По его словам, в здании выбило стекла, но серьезных повреждений предприятие не получило. Людей эвакуировали, на место прибыли экстренные службы.

Бречалов обратился к местным жителям и попросил их сохранять спокойствие. Он обратил внимание, что враг хочет вызвать панику среди населения.