Пострадавший от дрона житель Ижевска получил травму головы

Минздрав: пострадавшего от атаки БПЛА ижевца госпитализировали с травмой головы

Жителя Ижевска, пострадавшего в результате падения украинского БПЛА, поместили в больницу с травмой головы средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В ведомстве подтвердили, что мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На месте ЧП дежурит бригада скорой помощи.

Украинские военные атаковали заводской цех в республике 17 ноября. В результате ЧП пострадал один человек. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что из здания, где рухнул беспилотник, эвакуировали людей.

На месте работают оперативные службы. По словам Бречалова, в здании выбило окна, но серьезных разрушений не зафиксировали. Также он попросил местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

В ночь на 17 ноября системы ПВО ликвидировали два дрона в Белгородской области и четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря.