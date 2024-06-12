Военнослужащие группировки войск «Центр», которую также называют «Отважные», продолжили наступать на Покровском направлении. Об этом рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» .

«2-я армия <…> продолжает проламывать оборону врага», — отметили военкоры.

Они также опубликовали видео уничтожения пехоты и оборонительных укреплений украинских боевиков в Соколе и за Уманским.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении российскими военными сел Артемовка в Луганской Народной Республике и Тимковка в Харьковской области. Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Запад».