Проламывают оборону. «Отважные» уничтожили пехоту и укрепления ВСУ в Соколе и за Уманским

«РВ»: российские войска продвинулись на Покровском направлении

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие группировки войск «Центр», которую также называют «Отважные», продолжили наступать на Покровском направлении. Об этом рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«2-я армия <…> продолжает проламывать оборону врага», — отметили военкоры.

Они также опубликовали видео уничтожения пехоты и оборонительных укреплений украинских боевиков в Соколе и за Уманским.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении российскими военными сел Артемовка в Луганской Народной Республике и Тимковка в Харьковской области. Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Запад».

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