ВС России установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимковкой под Харьковом
Российские войска освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку под Харьковом
Российские военные освободили в зоне проведения спецоперации два населенных пункта: села Артемовка в Луганской Народной Республики и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Контроль над селами установили подразделения группировки войск «Запад». Военные ликвидировали два склада боевприпасов ВСУ. По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности российской группировки войск украинская армия потеряла более 560 боевиков.
ВС России за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25. Российская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия атаковали живую силу и технику противника в 107 районах.
Ранее военные установили контроль над пятью опорными пунктами ВСУ в зоне проведения СВО. Старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что войска выбили боевиков с удерживаемых позиций и ударили по семи украинским бригадам. ВС России также атаковали 18-ю бригаду нацгвардии Украины.