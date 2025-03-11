Воробьев назвал число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье 11 марта

Как минимум 14 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

В Видном от падения обломков БПЛА на территории ЖК «Пригород Лесное» пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Им оказывают помощь врачи, угрозы жизни нет.

В Домодедове погиб 38-летний охранник компании «Мираторг». Еще двое пострадали — 50-летний мужчина получил открытую травму головы и находится в реанимации Видновской больницы, 44-летнего мужчину госпитализировали в Домодедовскую больницу.

От падения осколков дрона на парковке компании вспыхнул пожар, сгорело больше 20 автомобилей. На месте работают пожарные.

«Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии — идет операция», — рассказал Воробьев.

В Раменском медицинская помощь потребовалась пяти человекам. Они обратились к врачам с сильной реакцией на стресс. Травм у них не оказалось.

Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры с моментом попадания беспилотника в многоэтажку в Видном. Облицовка дома и несколько окон получили повреждения.