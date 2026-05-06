Более 50 беспилотников сбили над территорией России за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 53 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 21:00 5 мая до 7:00 6 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что БПЛА самолетного типа сбивали над территорией Крыма, Московского региона, Курской, Брянской и Белгородской областей, а также акваторией Черного моря.

Ранее целью атаки БПЛА стал город Джанкой. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара погибли пять человек. Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что власти полуострова окажут им необходимую поддержку и помощь.