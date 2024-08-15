«Работают на врага». Алаудинов призвал не верить сомнительным военкорам

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алудинов раскритиковал военкоров за распространение ложной информации о ситуации в Судже. В своем Telegram-канале он призвал россиян не верить им.

«У нас есть некоторые люди, которые называют себя военными блогерами, считают, что являются блогерами пророссийскими якобы, а реально работают на врага», — сказал он.

Алаудинов привел в качестве примера один из каналов, который показал видео с работающими в Судже натовскими журналистами. Командир подтвердил, что в городе есть как украинские, так и российские войска, но призвал не распространять ложную информацию. Он рассказал, как накануне помог эвакуировать 73 человека, в том числе раненых военнослужащих. Спецназа «Ахмат», по его словам, там нет.

«Поэтому просьба всем: <...> вы не должны подписываться на каналы, которые изначально являются сомнительными. Потому что они вам все время разную информацию [льют] в уши, что вы начинаете думать, что, оказывается, это же не так и не сяк», — сказал командир.

Российские войска, пообещал Алаудинов, обязательно одержат победу. Он заявил, что после этого накажут всех, кто настроен против России.