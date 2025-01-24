Производство беспилотников для ВСУ поразили в Харьковской области
РИА «Новости»: в Харьковской области поразили производства дронов и сухпайков
Российские военные поразили в Харьковской области производства дронов и сухих пайков для украинской армии. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В селе Великий Бурлук прилетали „Герани“ в районе бывшего сыродельного завода, на территории которого было развернуто производство и сбор сухпайков для ВСУ», — заявил он.
Подпольщик добавил, что производство беспилотников оказалось обесточено из-за повреждения подстанции, расположенной поблизости.
Ранее в Ровненской области сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший грузы для украинской армии. Местные жители сообщили, что за происшествием стоят подпольщики.
А сам Лебедев на днях рассказал об ударе по подразделениям ВСУ в Богодухове под Харьковом, где концентрируются военнослужащие перед отправкой на фронт.