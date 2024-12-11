Жители Брянска сообщили о взрывах в городе
Жители Брянска слышали несколько взрывов в ночь на среду, 11 декабря. Очевидцы рассказали 360.ru, что слышали от двух до шести громких хлопков.
Официально данные о взрывах пока не подтверждали. Предварительно, речь может идти о работе ПВО над городом.
Также местные жители сообщили о пламени на окраине города.
Вечером во вторник, 10 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о том, что ПВО пресекли попытку атаки украинских дронов по объектам на территории региона.
Ранее системы ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Черным морем.
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Жители Брянска сообщили о взрывах в городе
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