Жители Брянска сообщили о взрывах в городе

Жители Брянска слышали несколько взрывов в ночь на среду, 11 декабря. Очевидцы рассказали 360.ru, что слышали от двух до шести громких хлопков.

Официально данные о взрывах пока не подтверждали. Предварительно, речь может идти о работе ПВО над городом.

Также местные жители сообщили о пламени на окраине города.

Вечером во вторник, 10 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о том, что ПВО пресекли попытку атаки украинских дронов по объектам на территории региона.

Ранее системы ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Черным морем.