Над Брянской областью уничтожили 10 украинских БПЛА

Десять беспилотников самолетного типа уничтожили силы ПВО Минобороны России над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Очевидцы ранее сообщали, что слышали несколько громких хлопков. Некоторые из них видели пожар на окраине города. По словам Богомаза, люди и строения не пострадали.

В ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря, российские силы ПВО ликвидировали почти 50 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Большинство дронов — 17 штук — уничтожили в Белгородской области. Над Курской областью ликвидировали 12 беспилотников, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской и четыре — над Астраханской.