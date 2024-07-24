Проход к месту взрыва иномарки в Москве полностью перекрыли

Видео 360.ru: к месту подрыва внедорожника в Москве прибыли взрывотехники

Проход к месту подрыва иномарки с людьми на севере Москвы полностью перекрыли. В распоряжении 360.ru появилось новое видео с работой спецслужб после происшествия.

Предварительно, к днищу машины прикрепили самодельное взрывное устройство. Следователи возбудили уголовное дело, одна из версий — покушение на убийство владельца авто из-за его профессиональной деятельности.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Следственного комитета и взрывотехники. На вызов также приехали спасатели. Правоохранители допрашивают очевидцев и свидетелей.

Как сообщил RT, есть несколько версий произошедшего: диверсия украинских спецслужб или бытовой конфликт. Подрыв машины может быть связан с бизнесом потерпевшего.

Внедорожник взорвался на парковке возле жилого многоквартирного дома в Москве, передавали «Известия». Пострадали водитель авто и его жена. Мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица. Автомобиль мог принадлежать участнику специальной военной операции.