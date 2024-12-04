Программа «Время героев» открыла прием заявок по почте

Программа «Время героев» по поручению Путина открыла прием заявок по почте

Кадровая программа для участников специальной военной операции «Время героев» по поручению президента Владимира Путина опубликовала почтовый адрес для приема заявок на участие. Об этом сообщили в пресс-службе программы.

Заявки нужно отправлять в Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС — по адресу: 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, дом 70/54. В документе указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, а при наличии — гражданский управленческий опыт и государственные награды.

Накануне 42-летний выпускник «Времени героев» кавалер ордена Мужества капитан второго ранга Николай Королев стал зампредом одного из комитетов в правительстве Санкт-Петербурга.

А 15 ноября программа объявила о старте второго потока обучения и уже получила тысячи заявок.