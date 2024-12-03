Выпускник программы «Время героев» занял пост в правительстве Петербурга

Пост заместителя председателя Комитета по вопроса законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга занял выпускник первого потока программы «Время героев», кавалер ордена Мужества и капитан второго ранга Николай Королев. Об этом сообщила пресс-служба прокета.

После окончания курса в Высшей школе государственного управления Президентской академии Королев прошел стажировку под наставничеством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По итогам градоначальник пригласил его на работу в правительство.

Сам Королев отметил, что программа «Время героев» дала участникам уникальный шанс получить новые знания и продолжить работу на благо России. Он добавил, что лекции в рамках курса читали главные профессионалы в своем деле.

«Полученные знания позволили иначе взглянуть на то, как осуществляется управление городом. Уверен, что такой формат обучения — синергия практических навыков и знаний, которые дает Президентская академия, позволяет раскрыть управленческий потенциал каждого участника программы», — заявил Королев.

Для выпускника программы «Время героев» Санкт-Петербург — родной город. Николай Королев родился и вырос в Ленинграде в 1982 году и окончил Военно-морской инженерный институт. После поступил на военную службу и работал на Балтийском флоте. За свои заслуги получил орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В минувший понедельник, 2 декабря, стало известно, что выпускник программы «Время героев» Павел Якушев занял пост заместителя генерального директора по персоналу и патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом». На эту работу его пригласил куратор его стажировки — генеральный директор компании Алексей Лихачев.