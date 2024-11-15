Программа «Время героев» объявила второй набор

Общественный совет президентской программы «Время героев» заявил о формировании второго потока обучения на магистерской программе. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте .

Заявление сделали во время заседания совета. Кроме того, подвели итоги закончившегося 5 ноября второго модуля первого потока обучения.

«По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора», — заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также пройти отбор на второй поток смогут те, кто подал заявление на участие весной, однако по каким-то причинам не прошел тест. Таких людей насчитали примерно 700-800 человек.

По словам Кириенко, второй отбор объявили еще для тех, кто весной не узнал про программу. Заявки начнут принимать 15 ноября, а закончат — 15 января следующего года.

Ранее стало известно, что свыше тысячи человек приняли участие в фестивале «СВОйГЕРОЙ» в Московской области. Помимо местных жителей, туда приехали люди из Калужской, Тульской и Рязанской областей.