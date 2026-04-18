Профессиональная работа. Военных поблагодарили за уничтожение БПЛА

Губернатор Дронов поблагодарил военных за сбитие БПЛА в Новгородской области

Российские военные очень профессионально отработали при уничтожении украинских беспилотников над Новгородской областью. Об этом в телеграм-канале заявил глава региона Александр Дронов.

«Спасибо военным за работу! Профессиональная работа подразделений ПВО и истребительной авиации позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — написал он.

Дронов предупредил жителей региона, что приближаться и тем более трогать обломки дронов нельзя.

«Это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112», — добавил глава области.

Минобороны России утром 18 апреля рапортовало об уничтожении 258 беспилотников в течение ночи над территорией России, в том числе Новгородской областью.

Ранее дрон ВСУ упал недалеко от роддома в Новокуйбышевске. Пациенток и детей оперативно перевели в соседние медучреждения, на месте ЧП развернули оперативный штаб.