Профессиональная работа. Военных поблагодарили за уничтожение БПЛА
Губернатор Дронов поблагодарил военных за сбитие БПЛА в Новгородской области
Российские военные очень профессионально отработали при уничтожении украинских беспилотников над Новгородской областью. Об этом в телеграм-канале заявил глава региона Александр Дронов.
«Спасибо военным за работу! Профессиональная работа подразделений ПВО и истребительной авиации позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — написал он.
Дронов предупредил жителей региона, что приближаться и тем более трогать обломки дронов нельзя.
«Это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112», — добавил глава области.
Минобороны России утром 18 апреля рапортовало об уничтожении 258 беспилотников в течение ночи над территорией России, в том числе Новгородской областью.
Ранее дрон ВСУ упал недалеко от роддома в Новокуйбышевске. Пациенток и детей оперативно перевели в соседние медучреждения, на месте ЧП развернули оперативный штаб.