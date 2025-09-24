Проект «Промышленный туризм» запустили в Сергиево-Посадском округе

Целью проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева является поддержка участников специальной военной операции и помощь в их трудоустройстве после возвращения с фронта. В Сергиевом Посаде герои СВО и их родные побывали на опытном заводе приборных подшипников.

Экскурсантов сопровождали первый заместитель главы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский, сотрудники Кадрового центра Подмосковья, Центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также местного филиала Фонда «Защитники Отечества».

Предприятие «ОК-Лоза» занимается разработкой и производством прецизионных приборных подшипников. Для гостей организовали экскурсию, познакомили с работой завода и рассказали об условиях труда, вакансиях, социальном пакете. По итогам мероприятия участников СВО пригласили присоединиться к дружному коллективу предприятия, пообещав достойную зарплату.