Продвижение ВС России вынудило власти Украины объявить эвакуацию из Красноармейска

Верещук призвала эвакуироваться жителей 3 подконтрольных Украине городов ДНР

Фото: РИА «Новости»

Из-за продвижения российских войск в трех населенных пунктах ДНР, контролируемых Украиной, объявили эвакуацию. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила об этом в своем Telegram-канале.

«В Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. <…> Прошу вас эвакуироваться», — сказала она.

Верещук уточнила, что в первую очередь следует уехать жителям Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова) и Селидова. Она объяснила, что дело не только в безопасности. По словам чиновницы, присутствие мирных жителей помешает военным.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предупредил, что в ближайшие дни российские военные возьмут Покровск. Украинское нападение на Курскую область не остановило их продвижение в ДНР, в том числе в направлении этого города.

Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца

Предъявите ваши пальчики. Зачем Турции собирать биометрию туристов

Названы семь главных признаков высокого интеллекта

Взгляд на экран: черно-белый Ален Делон

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте