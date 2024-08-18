Продвижение ВС России вынудило власти Украины объявить эвакуацию из Красноармейска

Из-за продвижения российских войск в трех населенных пунктах ДНР, контролируемых Украиной, объявили эвакуацию. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила об этом в своем Telegram-канале .

«В Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. <…> Прошу вас эвакуироваться», — сказала она.

Верещук уточнила, что в первую очередь следует уехать жителям Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова) и Селидова. Она объяснила, что дело не только в безопасности. По словам чиновницы, присутствие мирных жителей помешает военным.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предупредил, что в ближайшие дни российские военные возьмут Покровск. Украинское нападение на Курскую область не остановило их продвижение в ДНР, в том числе в направлении этого города.