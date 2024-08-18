Украинские войска остро испытали под Курском нехватку личного состава и теперь растягивают линию обороны, что еще больше усугубит их положение. Об этом сообщила газета The Guardian.

«ВСУ испытывали нехватку солдат перед операцией в Курской области. Теперь они собрали воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, направив его на новый фронт», — отметили в статье.

Авторы материла предположили, что украинская армия скоро начнет растягивать линию обороны и ей придется окопаться. После этого ВСУ все равно ждет крайне сложное положение, ведь Россия стянет в регион артиллерию и установки радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Украине так и не удалось устранить угрозу в виде российских разведывательных дронов, планирующих бомб, артиллерии и средств РЭБ. Благодаря этим возможностям ВС России продолжат стабильно наступать на Красноармейск, Торецк и другие города Донбасса.

С начала боевых действий в Курской области российские военные уничтожили 50 танков, 256 боевых бронированных машин и других видов техники. Потери ВСУ составили свыше трех тысяч человек.