Российские войска ускорили продвижение и создали четыре крупных плацдарма. Темпы наступления растут уже несколько месяцев, сообщил The Telegraph .

«Новый анализ показал, что Россия четвертый месяц подряд ускоряет свое продвижение по линии фронта на Украине», — сообщил автор статьи.

Под контроль России, по подсчетам издания, перешли 442 квадратных километра против 48, взятых Вооруженными силами Украины. Стремясь окружить Красноармейск (украинское название — Покровск) и Константиновку, войска создали в ДНР четыре плацдарма, которые вслед за темпами наступления продолжат расти.

Украина потеряла Часов Яр и в скором времени, по прогнозу военнослужащих ВСУ, сдаст Красноармейск. Российские подразделения уже перерезали основной канал снабжения группировки и направили на противника большое количество дронов.