Под Красноармейском ликвидировали 20-летнюю разведчицу ВСУ

ВС России ликвидировали под Красноармейском 20-летнюю украинскую разведчицу Ангелину Мартынюк, занимавшую должность командира разведывательного отделения. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
«Назначение женщин-военнослужащих на должности такого типа все чаще встречается в ВСУ. Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм», — указали авторы публикации.
Ранее стало известно, что под Красноармейском также ликвидировали 25-летнюю украинскую снайпершу Татьяну Любич. Женщина участвовала в боевых действия добровольно. В Сети ее называли «махровой нацисткой».
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