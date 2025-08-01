Под Красноармейском ликвидировали 20-летнюю разведчицу ВСУ

ВС России ликвидировали под Красноармейском 20-летнюю украинскую разведчицу Ангелину Мартынюк, занимавшую должность командира разведывательного отделения. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север».

«Назначение женщин-военнослужащих на должности такого типа все чаще встречается в ВСУ. Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм», — указали авторы публикации.

Ранее стало известно, что под Красноармейском также ликвидировали 25-летнюю украинскую снайпершу Татьяну Любич. Женщина участвовала в боевых действия добровольно. В Сети ее называли «махровой нацисткой».