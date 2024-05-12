«Продвигаются к Харькову». Провалы на поле боя вызвали панику в Киеве | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 03:28 «Продвигаются к Харькову». Провалы на поле боя вызвали панику в Киеве Мосийчук: за день ВС РФ заняли в Харьковской области 30 квадратных километров РИА «Новости»

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Российская армия за один день смогла занять 30 квадратных километров территории Харьковской области. В 2022 году ВСУ разминировали там часть местности, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

«Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! <…> И они двигаются к Харькову», — отметил он.

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Экс-депутат обрушился с критикой на украинские власти, назвав их «необучаемыми».

«Это шайка „квартальных“ дегенератов, <…> ведет Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — резюмировал Мосийчук.

Украинский генерал Сергей Кривонос ранее прогнозировал проблемы при обороне Харькова на фоне наступления ВС России. По его словам, ВСУ нужно обеспечить нормальную логистику при обороне города.