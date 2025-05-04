«Продолжайте вести себя глупо». Трамп предупредил о выходе из переговоров по Украине

Трамп предупредил, что однажды может выйти из переговоров по Украине

Американский лидер Дональд Трамп признался, что однажды может выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью NBC News .

«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо. Настанет время, когда я смогу это сказать», — заявил президент США.

Он добавил, что зачастую приближается к этому решению, но потом происходят «позитивные вещи».

Ранее представитель Госдепартамента Тэмми Брюс завила, что Соединенные Штаты больше не намерены участвовать в переговорном процессе между Россией и Украиной в роли посредника. По словам чиновницы, США отказываются от активного участия и не планируют выполнять функцию модератора или координатора.